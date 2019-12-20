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Гибель женщины в шахте лифта в Павлодаре: начато досудебное расследование

20 Декабря 2019 12:35
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Гибель женщины в шахте лифта в Павлодаре: начато досудебное расследование

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование начала полиция Павлодара по факту гибели женщины после падения в шахту лифта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«По факту падения в шахту лифта 64-летней жительницы города Павлодар в доме по улице Бектурова проводится досудебное расследование по статье «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РК, назначены экспертизы. В ходе расследования будут выясняться обстоятельства и причины произошедшего», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Напомним, 19 декабря на станцию скорой помощи поступил вызов от очевидцев, которые сообщили, что в шахту лифта упала женщина. На месте трагедии медики констатировали биологическую смерть из-за травм, не совместимых с жизнью. В этот дом женщина переехала недавно.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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