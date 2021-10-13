Гибель женщины на «тарзанке» в Караганде: мажилисмены просят наказать ответственных чиновников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Артур Платонов потребовал обеспечить системный контроль развлекательных аттракционов на всех уровнях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очередной аттракцион смерти. Гибель матери двоих детей на «тарзанке» в Караганде. Снова расследование по статье: «выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Вчера СМИ сообщили о задержании инструктора», - отметил Артур Платонов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

Мажилисмен добавил, что депутаты фракции «Nur Otan» неоднократно обращались к Правительству для принятия срочных системных мер по вопросам контроля деятельности парков отдыха, развлечений, технического состояния аттракционов, детских площадок, где пока не гарантирована безопасность жизни и здоровью.

«Признавая упущения, в ответах на запросы нам сообщали, что на территории Республики Казахстан требования к аттракционам установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза «о безопасности аттракционов». Согласно этим положениям, требования должны быть определены на национальном уровне. Министерством торговли и интеграции, наконец, утвержден и введен в действие национальный стандарт. Также внесены изменения в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», где контроль безопасной эксплуатации аттракционов закреплен за местными исполнительными органами. Аттракционы подлежат постановке на учет, до получения допуска в установленном порядке... Однако это - де – юре… Де – факто же, при расследовании трагических случаев, практически везде - грубые нарушения правил установки и эксплуатации! Местные власти, от греха подальше, как правило, заявляют, что они разрешения на установку не давали, объект не на балансе, еще с советских времен остался, и прочие отговорки. А то, что творится, вероятно, узнают после происшествий?! И кто тогда обязан нести ответственность за гибель и увечья людей?», - подчеркнул Артур Платонов.

Кроме того, по словам депутата, нет учета и контроля за порядком проведения предсезонных и плановых проверок аттракционов. Даже там, где выданы технические свидетельства, они не регистрируются, а специалиста, наблюдающего за безопасной эксплуатацией аттракционов, назначают приказом владельца аттракционов или эксплуатирующей организации. То есть, фактически проверяют сами себя, что во многом является профанацией…

«При этом аттракционы должны быть поставлены на учет. Но сколько объектов по стране не состоит на учете? Сколько было проверено созданными, как предписывает регламент, комиссиями? Во всех ли подобных комиссиях присутствует должностное лицо местных исполнительных органов, реально отвечающее за происходящее? На все ли аттракционы созданы необходимые акты? Помимо этого, национальным стандартом предусмотрено полное, периодическое и частичное техническое освидетельствование в течение всего срока эксплуатации аттракционов. Но где эти предписания четко исполняют?.. Фактически, не смотря на созданную нормативную базу, ситуация по всей стране не изменилась, мы видим безответственность, которая приводит к гибели детей и взрослых. И слышим наивные оправдания чиновников о том, что к ним никто за разрешением не приходил, а сами они, похоже, и не заметили», - добавил Артур Платонов.

В этой связи депутаты просят:

1) обеспечить системный контроль на всех уровнях, с назначением персональной ответственности за безопасность детей и взрослых, за качество оборудования и его своевременного технического обслуживания, во избежание дальнейшего повторения трагедий.

2) Привлечь к ответственности чиновников, за которыми закреплен контроль данной сферы.

3) Предоставить данные о лицензировании аттракционов по каждому региону, с указанием конкретных должностных лиц, определенных акиматом.

Напомним , 10 октября 2021 г. на территории отеля «Созвездие» произошел несчастный случай. На аттракционе, установленном на крыше гостиницы, с высоты 25 метров прыгнула девушка. Однако что-то пошло не так и девушка ударилась о бетонную конструкцию на земле. Она была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девушка скончалась. 12 октября полиция задержала инструктора аттракциона.