Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Гибель врачей в Карагандинской области - Премьер-Министр выразил соболезнования родным погибших
21 Сентября 2022, 10:16

Гибель врачей в Карагандинской области - Премьер-Министр выразил соболезнования родным погибших

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК выразил соболезнования в связи с гибелью врачей в ДТП в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в ДТП возле поселка Сарышаган в Актогайском районе Карагандинской области погибли два врача и пострадали восемь медицинских работников поликлиники города Балхаша ТОО «Медицинский центр Жезказган».

Врачи возвращались с профосмотра работников компании «Казахмыс» в Балхаше, которые пострадали, когда автобус, перевозивший их, столкнулся с грузовой автомашиной марки «МАЗ».

«Уважаемые коллеги, как вы знаете, вчера вечером возле поселка Сарышаган в Карагандинской области произошел трагический случай. В дорожно-транспортном происшествии погибли два врача и пострадали восемь медицинских работников. Они возвращались после проведения медицинского осмотра работников компании «Казахмыс».

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства Правительства.

Алихан Смаилов поручил Канцелярии Премьер-Министра включить в повестку одного из ближайших заседаний Правительства вопрос безопасности на дорогах.


Читайте также
Новую Стратегию партнерства обсудил Алихан Смаилов с членами Совета директоров АБР
Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом
Люди заходят в TikTok за позитивными эмоциями - домбрист из Караганды
Ерлан Акбаров назначен председателем Комитета геологии РК
Свыше четырех тысяч водителей привлечены к ответственности в Костанайской области
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив