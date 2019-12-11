Гибель троих человек в Атырау: дело на контроле прокурора

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Ход следствия по факту гибели троих человек в Атырау взят под личный контроль прокурором области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Десятого декабря 2019 года примерно в 17:30 в частном доме в микрорайоне Жулдыз обнаружены трупы троих человек - 1927, 1971 и 1978 годов рождения. Проводится досудебное расследование по ст.306 ч.3 УК. Ход расследования причин гибели людей взял на контроль прокурор области», - сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.

Напомним, в Атырау расследуют факт гибели троих человек.