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Гибель троих человек в Атырау: дело на контроле прокурора
11 Декабря 2019 13:48
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Ход следствия по факту гибели троих человек в Атырау взят под личный контроль прокурором области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Десятого декабря 2019 года примерно в 17:30 в частном доме в микрорайоне Жулдыз обнаружены трупы троих человек - 1927, 1971 и 1978 годов рождения. Проводится досудебное расследование по ст.306 ч.3 УК. Ход расследования причин гибели людей взял на контроль прокурор области», - сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.
Напомним, в Атырау расследуют факт гибели троих человек.
Ключевые слова: Атырауская область, Борьба с преступностью,
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