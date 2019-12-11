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Гибель троих человек расследуют в Атырау

11 Декабря 2019 00:31
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Гибель троих человек расследуют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау расследуют факт гибели троих человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Атырауской области, в одном из частных домов в новом пригородном микрорайоне Жулдыз обнаружены три трупа. Погибшие – двое мужчин и женщина. Проводится экспертиза на предмет отравления газом.

В пресс-службе ДП региона сообщили, что также проводится досудебное расследование. Решение, возбуждать или не возбуждать уголовное дело, принимается после выяснения причин смерти людей.

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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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