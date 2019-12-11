Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Гибель троих человек расследуют в Атырау
11 Декабря 2019 00:31
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау расследуют факт гибели троих человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеШахтер погиб в Карагандинской области Смерть подростка во время тренировки в Алматы расследует полиция Подросток умер во время тренировки в Алматы
Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Атырауской области, в одном из частных домов в новом пригородном микрорайоне Жулдыз обнаружены три трупа. Погибшие – двое мужчин и женщина. Проводится экспертиза на предмет отравления газом.
В пресс-службе ДП региона сообщили, что также проводится досудебное расследование. Решение, возбуждать или не возбуждать уголовное дело, принимается после выяснения причин смерти людей.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Пропавшего подростка в Рудном искали с помощью дрона
- Бригада «неотложки» в Костанае спасла из пожара двух детей
- Гололед и туман прогнозируют синоптики в трех областях РК
- Спасенные в ВКО пеликаны не добрались до Алматинского зоопарка
- Три человека погибли в результате понижения температуры в Таиланде
- Чилийский военный самолет с 38 людьми на борту исчез на пути в Антарктиду
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047