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вчера 20:14
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Гибель школьников в Алматы: стали известны подробности поисков
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту гибели 13-летних Дениса Мельникова, Вадима Сизова, Сабыра Дуйсегалиева проводится расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С целью установления причин смерти детей назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в полиции.
Как отметили в полиции, первая информация о безвестном исчезновении мальчиков, которые днем ушли в школу и не вернулись, в управление полиции Алатауского района поступила ближе к девяти часам минувшего вечера.
В первую очередь сотрудниками криминальной, ювенальной полиции, а также участковыми инспекторами были организованы оперативно-розыскные мероприятия. Посильную помощь в поиске детей оказали представители волонтерского движения «Lider.kz», рассказали в полиции.
На берегу водоема в микрорайоне Теректы в Алатауском районе были обнаружены три школьных рюкзака, принадлежащие вышеуказанным несовершеннолетним.
«К поисковым мероприятиям подключили водолазов республиканского оперативно-спасательного отряда. Сегодня ближе к восьми часам утра тела детей были извлечены из воды», - рассказали в полиции.
О гибели детей ранее сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
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