Гибель рыбы зафиксировали в протоке Иртыша в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске зафиксирована гибель рыб в протоке Иртыша, передает Semey News.

В РГУ «Зайсан-Ертисская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» сообщили, что 9 апреля 2021 года поступило сообщение о факте гибели рыб на протоке реки Иртыш.

В тот же день, согласно схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели животных, специалистами ииинспекции совместно с департаментом экологии по ВКО, управлением природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, КГУ «Отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства», ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» произведено обследование данного водоема.

«Количество собранного снулого карася составило 30 кг. Рыба утилизирована.

Вместе с тем, проведен отбор проб воды и рыб для проведения лабораторных исследований», — пояснили в инспекции.

Причина гибели рыб будет названа после проведения соответствующих лабораторных исследований.