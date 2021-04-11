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    13:00, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Гибель рыбы зафиксировали в протоке Иртыша в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске зафиксирована гибель рыб в протоке Иртыша, передает Semey News.

    В РГУ «Зайсан-Ертисская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» сообщили, что 9 апреля 2021 года поступило сообщение о факте гибели рыб на протоке реки Иртыш.

    В тот же день, согласно схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели животных, специалистами ииинспекции совместно с департаментом экологии по ВКО, управлением природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, КГУ «Отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства», ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» произведено обследование данного водоема.

    «Количество собранного снулого карася составило 30 кг. Рыба утилизирована.
    Вместе с тем, проведен отбор проб воды и рыб для проведения лабораторных исследований», — пояснили в инспекции.

    Причина гибели рыб будет названа после проведения соответствующих лабораторных исследований.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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