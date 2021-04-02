Гибель рыбы выявили в Топарской системе озер

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 1 апреля 2021 года в ходе мониторинга социальных сетей Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства выявлен факт замора в Топарской системе озер (Балхашский район Алматинской области). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

«Водоемы данной системы озер закреплены за двумя субъектами рыбного хозяйства: ТОО «Заготпушнина» и ОООиР «Патриот». Согласно схемы взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели животных оперативно проинформированы все заинтересованные органы. В целях установления обстоятельств гибели рыбы на место происшествия выехали специалисты Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и работники егерской службы ТОО «Заготпушнина» и ОООиР «Патриот». Кроме того, выезжали сотрудники ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», Департамента экологии по Алматинской области, Алматинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК в целях отбора проб воды и рыб для проведения лабораторных исследований. Дополнительная информация о результатах проведенных мероприятий будет сообщена по мере поступления. Ситуация в региона взята на особый контроль», - сообщили в Минэкологии.