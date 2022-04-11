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    08:50, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Гибель рыбы в водоеме ботанического сада пояснил столичный акимат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные жители распространяют в соцсетях фото погибшей рыбы в водоеме на территории ботанического сада. Городской акимат дал пояснение по этому поводу, передает МИА «Казинформ».

    «Водоем в ботаническом саду является искусственным и предназначен исключительно для деятельности поливочной системы, фонтана. Разведение рыб в нем акимат района «Есиль» не проводит, так как пруд не предназначен для жизнедеятельности рыб. Мальки рыб могли попасть в воды через канал Нура», - сообщает пресс-служба акимата в Instagram.

    Кроме того, в акимате пояснили, что при наступлении холодов, учитывая, что глубина водоема составляет от 0,5 м до 3,5 м и он полностью промерзает до дна. Наличие лунок в зимнее время не влияет на ситуацию. После потепления акиматом района проводятся работы по очистке пруда.


    Теги:
    Астана Экология Акимат
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