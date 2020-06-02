Гибель рыбы в почерневшей реке Талгар: стали известны результаты экспертизы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В РГП «Казгидромет» предоставили результаты анализа воды почерневшей реки Талгар в п.Базаркельди Алматинской области, где были зафиксированы факты гибели рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Результаты анализа воды на биохимическое потребление кислорода 5 суток находятся в пределах нормы (0,8-1,0 мг/дм3)», - сообщили в ведомстве.

Отметим, 27 мая 2020 года специалисты лаборатории филиала РГП «Казгидромет» по Алматы провели внеплановый отбор проб воды на 3 точках: 0,5 км выше от фермы ТОО «Adal Cyt»; напротив фермы ТОО «Adal Cyt» и 0,5 км ниже от фермы ТОО «Adal Cyt».

Тогда сообщалось, что анализ качества поверхностной воды проводится по 44 физико-химическим показателям, в том числе главные ионы, биогенные, органические и неорганические вещества, тяжелые металлы. По результатам анализа первого дня температура воды была отмечена в пределах 25,1-26,4ºC, водородный показатель 8,1-8,2, концентрация растворенного в воде кислорода в норме и находится в диапазоне 7,4-7,7 мг/дм3, цветность – 6-7 градусов, прозрачность – 20 см, запах – 1 балл, ощущается нехарактерный для природной воды запах (запах навоза).

Напомним, ранее жители Алматинской области зафиксировали гибель рыбы в почерневшей реке Талгар в Енбекшиказахском районе.