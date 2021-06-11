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    00:30, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Гибель рыбы расследуют в Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Гибель рыбы расследуют в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Гибель рыбы зафиксирована в Кызылкогинском районе в окрестностях населенного пункта Сагиз.

    Как рассказал аким района Нурсултан Бисембиев, мёртвая рыба частиковых пород всплыла или была выброшена на береговую полосу в районе впадения речки Ногайты в реку Сагиз. Образцы тушек погибшей рыбы, а она в основном мелкая, отправлены в уполномоченные инстанции для проведения анализа. Пробы воды, а также тушки рыбы также были переданы в областную ветеринарную лабораторию. Итоги анализов и лабораторных исследований будут готовы через несколько дней.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Экология Главная Правоохранительные органы
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