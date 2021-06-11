АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Гибель рыбы расследуют в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Гибель рыбы зафиксирована в Кызылкогинском районе в окрестностях населенного пункта Сагиз.

Как рассказал аким района Нурсултан Бисембиев, мёртвая рыба частиковых пород всплыла или была выброшена на береговую полосу в районе впадения речки Ногайты в реку Сагиз. Образцы тушек погибшей рыбы, а она в основном мелкая, отправлены в уполномоченные инстанции для проведения анализа. Пробы воды, а также тушки рыбы также были переданы в областную ветеринарную лабораторию. Итоги анализов и лабораторных исследований будут готовы через несколько дней.