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    22:18, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Гибель рыбака предотвратили на озере в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели и родственники несколько часов искали 70-летнего рыбака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, житель райцентра Бесколь отправился на рыбалку. Куда конкретно он поехал, родным не сообщил. Вечером мужчина позвонил внуку и сообщил, что заплыл на весельной лодке вдаль озера и потерял ориентиры. До того, как прервалась связь, он успел сказать, что находится на озере вблизи села Дайындык. В указанное место выехала супруга мужчины с внуком. На берегу озера Жалтыр они обнаружили пустой автомобиль.

    Родственники рыбака позвонили на номер 102. Пока спасатели ехали к озеру, оперативный дежурный Болатхан Ахметов неоднократно выходил с ними на связь.

    Мужчину нашли через несколько часов на берегу, заросшем камышом. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Напомним, недавно полицейские предотвратили гибель рыбака в районе Петропавловского водохранилища.

    Однако не все ситуации с любителями рыбной ловли заканчиваются благополучно. В прошлом году 57-летний мужчина пропал на озере Чистое. Тело его нашли только спустя полгода.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы
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