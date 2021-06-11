Гибель рыбака предотвратили на озере в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели и родственники несколько часов искали 70-летнего рыбака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, житель райцентра Бесколь отправился на рыбалку. Куда конкретно он поехал, родным не сообщил. Вечером мужчина позвонил внуку и сообщил, что заплыл на весельной лодке вдаль озера и потерял ориентиры. До того, как прервалась связь, он успел сказать, что находится на озере вблизи села Дайындык. В указанное место выехала супруга мужчины с внуком. На берегу озера Жалтыр они обнаружили пустой автомобиль.

Родственники рыбака позвонили на номер 102. Пока спасатели ехали к озеру, оперативный дежурный Болатхан Ахметов неоднократно выходил с ними на связь.

Мужчину нашли через несколько часов на берегу, заросшем камышом. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, недавно полицейские предотвратили гибель рыбака в районе Петропавловского водохранилища.

Однако не все ситуации с любителями рыбной ловли заканчиваются благополучно. В прошлом году 57-летний мужчина пропал на озере Чистое. Тело его нашли только спустя полгода.