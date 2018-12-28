Гибель руководителя управления культуры Прииртышья - вынесен приговор

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Суд района Аққулы Павлодарской области вынес приговор по делу о ДТП, в котором погибли четыре человека, двое были госпитализированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рavlodarnews.kz.

Напомним, 27 августа 2018 года около половины первого ночи управлявший автомашиной марки НОWО 51-летний павлодарец на автодороге республиканского значения «Омск-Майкапчагай» возле села Черное района Аққулы выехал на встречную полосу движения.

Результатом такого маневра стало столкновение с BMW, за рулем которого находился 35-летний руководитель управления культуры, архивов и документации Ардак Райымбеков. Его пассажирами были 35-летняя супруга, трехлетний сын и 53-летняя женщина. Все они погибли на месте. В центральную районную больницу попали 57-летний мужчина и 27-летняя девушка, получившие травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в областном суде, во время следствия и рассмотрения дела в суде обвиняемый содержался под стражей.

«В судебном заседании вину он признавал частично, - сообщили в пресс-службе суда. - В части того, что он является виновником ДТП, признавал, однако был не согласен с составленной следствием схемой ДТП».

Районный суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 345 УК («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности. Кроме того, на пять лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

«Гражданские иски потерпевших о взыскании морального ущерба в сумме 20 миллионов тенге удовлетворены частично, - отметили в облсуде. - В пользу гражданских истцов взыскан моральный ущерб в сумме четыре миллиона тенге».

Приговор еще не вступил в законную силу.