Гибель рабочих фабрики в Жанатасе: суд вынес приговор обвиняемым

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Сарысуском районном суде завершился процесс по уголовному делу о гибели рабочих фабрики в городе Жанатасе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сарысуским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении К., С. и Б., обвиняемых в нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ст.156 ч.4 УК РК). Суд установил, что в 2022 году на производстве фабрики была остановлена размольная установка РУ-1 для мелкого ремонта. При производстве ремонта было допущено нарушение правил охраны труда, что повлекло причинение смерти двоим работникам предприятия», - говорится в сообщении пресс-службы Сарысуского районного суда.

Подсудимые К., С. и Б. вину не признали. Однако их вина доказана собранными по делу фактами, показаниями потерпевших, свидетелей и вещественными доказательствами. Потерпевшие назначение наказания оставили на усмотрение суда и просили гражданский иск удовлетворить в полном объеме. Прокурор просил назначить наказание троим подсудимым - 3 года 6 месяцев лишения свободы, пояснили в ведомстве.

«В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств при назначении наказания суд признал отсутствие у всех судимостей и наличие у К., Б. малолетних детей. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел», - добавили в ведомстве.

Приговором суда К. признан виновным, окончательно назначено наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы, Для Б. - 3 года ограничения свободы. Что касается С., то он в связи с отсутствием состава преступления признан не виновным и оправдан. С осужденных в солидарном порядке в пользу потерпевших взыскано по 5 млн тенге морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе Сарысуского районного суда.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла на дробильно-сортировочной фабрике ГПК «Каратау», филиале, одной из самых крупных отечественных химических компаний ТОО «Казфосфат». Пострадавшие попали под жернова дробильной машины, обстоятельства гибели рабочих на фабрике в городе Жанатасе выясняла специальная комиссия. По данному факту проведено досудебное расследование по статье 156 части 4 УК РК (Нарушение правил охраны труда).

По информации управления инспекции труда акимата Жамбылской области, в крупной жамбылской химической компании, считающейся флагманом отечественного химпроизводства и крупнейшей компанией жамбылского региона, отмечается высокий уровень несчастных случаев, существенно выросший за минувший год. В то время как в целом по региону количество несчастных случаев и число пострадавших снизилось.

«Высокий уровень несчастных случаев сохраняется в ТОО «Казфосфат». В 2022 году в филиалах компании произошло пять несчастных случаев, в результате чего пострадали десять человек, в том числе пятеро погибли. В 2021 году в шести несчастных случаях пострадали шесть человек, двое погибли», – отметил руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области Жарылкасын Айтаков.

Так, в 2022 году в Жамбылском филиале ТОО «Казфосфат» «Новоджамбулский фосфорный завод» (НДФЗ) произошел несчастный случай, при котором погиб один человек. Трагический случай с гибелью рабочего произошел на другом филиале компании «Казфосфат» - Заводе минеральных удобрений.

В связи с увеличением количества несчастных случаев в график управления инспекции труда акимата Жамбылской области по проведению профилактического контроля на первое полугодие 2023 года включены филиал ГПК «Каратау», Жамбылский филиал (НДФЗ) и Таразский филиал «Минеральные удобрения» товарищества «Казфосфат».