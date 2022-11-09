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    12:24, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Гибель рабочего прокомментировали в АО «Севказэнерго»

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе АО «Севказэнерго» сообщили, что погибший молодой человек входил в подрядную бригаду, которая занималась восстановлением кровли дымососного отделения Петропавловской ТЭЦ-2. В момент трагедии он находился не на месте работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудник подрядной организации по неизвестным причинам находился не в районе производства работ, а возле газоходов котлоагрегата № 3, где произошло самопроизвольное смещение соскладированных конструкций. В результате этого пострадал 22-летний работник. Приехавшая на вызов скорая помощь доставила раненого в отделение городской больницы, где он позднее скончался. По факту несчастного случая были проинформированы соответствующие государственные органы», - прокомментировали в пресс-службе.
    В АО «Севказэнерго» заверили, что все сотрудники подрядной организации прошли инструктаж по технике безопасности и были допущены к производству работ.
    Монополист выразил соболезнования родным и близким.
    Ранее в департаменте полиции сообщали о проведении досудебного расследования по факту гибели рабочего на Петропавловской ТЭЦ-2.
    В марте на теплоцентрали из-за обрушения дымовой трубы погибла 38-летняя сотрудница.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия Происшествия, ЧС
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