Гибель рабочего прокомментировали в АО «Севказэнерго»
«Сотрудник подрядной организации по неизвестным причинам находился не в районе производства работ, а возле газоходов котлоагрегата № 3, где произошло самопроизвольное смещение соскладированных конструкций. В результате этого пострадал 22-летний работник. Приехавшая на вызов скорая помощь доставила раненого в отделение городской больницы, где он позднее скончался. По факту несчастного случая были проинформированы соответствующие государственные органы», - прокомментировали в пресс-службе.
В АО «Севказэнерго» заверили, что все сотрудники подрядной организации прошли инструктаж по технике безопасности и были допущены к производству работ.
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