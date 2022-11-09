Гибель рабочего прокомментировали в АО «Севказэнерго»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе АО «Севказэнерго» сообщили, что погибший молодой человек входил в подрядную бригаду, которая занималась восстановлением кровли дымососного отделения Петропавловской ТЭЦ-2. В момент трагедии он находился не на месте работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудник подрядной организации по неизвестным причинам находился не в районе производства работ, а возле газоходов котлоагрегата № 3, где произошло самопроизвольное смещение соскладированных конструкций. В результате этого пострадал 22-летний работник. Приехавшая на вызов скорая помощь доставила раненого в отделение городской больницы, где он позднее скончался. По факту несчастного случая были проинформированы соответствующие государственные органы», - прокомментировали в пресс-службе.

В АО «Севказэнерго» заверили, что все сотрудники подрядной организации прошли инструктаж по технике безопасности и были допущены к производству работ.

Монополист выразил соболезнования родным и близким.

Ранее в департаменте полиции сообщали о проведении досудебного расследования по факту гибели рабочего на Петропавловской ТЭЦ-2.

В марте на теплоцентрали из-за обрушения дымовой трубы погибла 38-летняя сотрудница.