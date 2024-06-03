Гибель рабочего на заводе в Уральске: ведется расследование

В ТОО «Уральский известковый завод» произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на управление по инспекции труда ЗКО.

Как сообщили в ведомстве, в ночь на 27 мая около 02:45 часов на данном заводе произошел несчастный случай с перевозчиком порожних вагонов, мужчиной 1973 года рождения.

— Перевозчика порожних вагонов зажало в станке. В результате была вызвана скорая помощь, машина прибыла примерно через 20 минут и забрала пострадавшего. В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 188 Трудового кодекса РК, 28 мая издан приказ о создании комиссии для проведения специального расследования несчастного случая. Вместе с инспектором труда на месте происшествия была произведена фото-видеофиксация. управление получило необходимые материалы для проведения специального расследования, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по факту смерти работника, Заганским отделом полиции возбуждено уголовное дело. Назначаются экспертизы, проводятся следственные действия.