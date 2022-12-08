НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Гибель рабочего на «АрселорМиттал Teмиpтay»: возбуждено уголовное дело

8 Декабря 2022, 14:44
Гибель рабочего на «АрселорМиттал Teмиpтay»: возбуждено уголовное дело

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели рабочего на коксохимическом производстве АО «АрселорМиттал Темиртау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На данный момент на коксохимическом производстве металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау» работает следственно-оперативная группа.

«Начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Ранее сообщалось о том, что на коксохимическом производстве металлургического комбината компании погиб газовщик 1982 г.р.


Теги:
Новости по теме
Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
19-летний астанчанин выпал с 25-го этажа
Машина провалилась под лед на реке в Атырау
Читайте также
Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
Более 1700 пожаров на автотранспорте произошло с начала года в Казахстане
19-летний астанчанин выпал с 25-го этажа
Названа причина смога в Караганде
На побережье Каспийского моря вновь загорелся тростник
Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
Женис Касымбек поблагодарил карагандинцев за поддержку
Незамерзший Экибастуз: история спасения шахтерского города
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
2 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Экс-замакима Алматы Мухит Азирбаев получил новую должность
5 Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

Лента новостей