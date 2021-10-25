Гибель рабочего акимата в Караганде: на два года лишили свободы завхоза
Напомним, трагедия произошла 19 апреля текущего года. Слесарь должен был выполнить работу на четвёртом этаже городского акимата. Перед началом ремонтных работ он надел страховочный трос и приступил к делу. В какой-то момент его нога соскользнула с карниза и он упал. В то же время его страховочный трос порвался, мужчина разбился.
Казбекбийский районный суд по данному делу признал виновным завхоза городского акимата за предоставление рабочему некачественного страховочного троса.
«Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением. Подсудимому вменялось обвинение по части 3 статьи 156 УК Казахстана «Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы», - сообщили в Казыбекбийском районном суде.