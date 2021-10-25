Гибель рабочего акимата в Караганде: на два года лишили свободы завхоза

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководителя хозяйственной части акимата города Караганды осудили на два года. Его признали виновным в гибели рабочего, который выпал из окна четвёртого этажа здания городского акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, трагедия произошла 19 апреля текущего года. Слесарь должен был выполнить работу на четвёртом этаже городского акимата. Перед началом ремонтных работ он надел страховочный трос и приступил к делу. В какой-то момент его нога соскользнула с карниза и он упал. В то же время его страховочный трос порвался, мужчина разбился.

Казбекбийский районный суд по данному делу признал виновным завхоза городского акимата за предоставление рабочему некачественного страховочного троса.

«Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением. Подсудимому вменялось обвинение по части 3 статьи 156 УК Казахстана «Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы», - сообщили в Казыбекбийском районном суде.