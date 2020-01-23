Гибель пенсионера службы ЧС МВД РК в Санкт-Петербурге квалифицируется как несчастный случай

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Погибший в Санкт-Петербурге 62-летний пенсионер МВД Казахстана Вячеслав Джексенов страдал ишемической болезнью, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

Как сообщил старший помощник руководителя городского Главного следственного управления Следственного комитета РФ по связям со СМИ Сергей Капитонов, по факту наступления смерти 21 января 2020 года пенсионера 1957 года рождения, доставленного от одного из домов на Дегтярной улице, в настоящее время проводится доследственная проверка.

«Подтверждается версия несчастного случая. Последний страдал ишемической болезнью. Скорее всего, он потерял сознание. У него действительно закрытая черепно-мозговая травма, которая образовалась в результате падения с высоты собственного тела», - сказал С. Капитонов.

Он добавил, что происшествие случилось в обеденное время, погибший был доставлен с больницу в 15:37, скончался 16:41. Пенсионер был обнаружен лежащим в арке, где расположен вход в его квартиру на первом этаже.

«В это время в арке действительно находились подростки, которые часто там собираются и курят. Он сделал им замечание. Они стали уходить. Затем пенсионер стал открывать дверь и внезапно упал. После этого школьники попытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую. Также в квартире в то время находились супруга и дочь погибшего», - рассказал представитель пресс-службы.

С. Капитонов сообщил, что сейчас проводится доследственная проверка и отрабатываются все версии. Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также опрошены родственники В. Джексенова.

«По основной версии, происшествие квалифицируется как несчастный случай. Какими-либо сведениями о том, что он был избит или в отношении него были криминальные посягательства, следствие не располагает, - сообщил С. Капитонов. - Других телесных повреждений, кроме травмы головы, на теле не обнаружено».

По результатам до следственной проверки будет принято процессуальное решение.

По данным сайта комитета по ЧС МВД РК emer.gov.kz, Джексенов Вячеслав Кужахметович - ветеран-подполковник противопожарной службы, мастер спорта по пожарно-прикладному спорту, неоднократный чемпион Республики Казахстан по пожарно-прикладному спорту.

По данным портала www.rusprofile.ru, предоставляющего сведения о деятельности юридических лиц в РФ, В. Джексенов в 2016 году зарегистрировал в Санкт-Петерберге ИП для оказания услуг в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.