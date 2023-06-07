Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Гибель мужчины расследует полиция в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
7 Июня 2023, 02:10
Гибель мужчины расследует полиция в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау расследуют гибель мужчины, тело которого 6 июня было обнаружено в одном из микрорайонов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«Управление полиции города Атырау сообщает, что 6 июня около 18:20 на лестнице, ведущей в подвал одного из многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Береке, был обнаружен труп мужчины 1963 года рождения. Мужчина погиб пока при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время начаты следственные действия по факту смерти человека. Будет проведена всесторонняя судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.



Атырауская область   Происшествия   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами