Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Гибель машиниста крана в Астане: суд отменил решение о непричастности работодателя

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Мая 2023, 09:10
Гибель машиниста крана в Астане: суд отменил решение о непричастности работодателя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Есильским районным судом г. Астаны рассмотрено гражданское дело по иску к ТОО и Управлению контроля и качества городской среды о признании недействительным акта специального расследования несчастного случая на строительной площадке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда столицы.

со смертельным исходом О., работавшей в ТОО в качестве .

Иск мотивирован тем, что погибшая, машинист башенного крана, работавшая в ТОО на основании трудового договора, на момент трагедии находилась на площадке башенного крана и выполняла действия связанные с её работой, в результате чего, упав с высоты крана, от полученных травм скончалась на месте.

Однако актом комиссии по расследованию несчастного случая со смертельным исходом, созданной ответчиками, сделан вывод, что «несчастный случай, происшедший с работником, не считается связанным с производством, так как последняя, не соблюдая требований техники безопасности, совершила эти действия по своей собственной инициативе в обеденный перерыв».

«Согласно пп. 5 п. 2 ст.186 Трудового кодекса РК, подлежат учету как несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью, повреждения здоровья работников, работников направляющей стороны, связанные с исполнением трудовых обязанностей, приведшие к нетрудоспособности либо смерти, если они произошли при совершении действий по собственной инициативе в интересах работодателя или принимающей стороны», - проинформировали в Есильском районном суде города Астаны.

В суде установлено, что в день несчастного случая О. вышла на площадку башенного крана и снимала на видео трос, опасаясь за его неисправность, и упала на землю с высоты 28-30 метров. Таким образом, потерпевшая О. совершила действия по своей инициативе в интересах работодателя.

Решением суда иск матери погибшей О. удовлетворен в полном объеме. Суд признал акт специального расследования несчастного случая со смертельным исходом работника ТОО недействительным (№ 7140-22-00-2/5431).

Постановлением судебной коллегией по гражданским делам суда г. Астаны решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчиков без удовлетворения.

Кроме того, апелляционной коллегией в адрес Управления контроля и качества городской среды вынесено частное определение о допущенных нарушениях законности при расследовании несчастного случая со смертельным исходом.


Астана   Суды  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране