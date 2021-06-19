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    18:10, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Гибель малыша в сгоревшем авто в Актюбинской области: скончался второй ребенок

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Брат трехлетнего малыша, погибшего в охваченной огнем машине в Актюбинской области, скончался в больнице. Семилетний мальчик поступил в больницу с ожогами 80% поверхности тела, передает МИА «Казинформ».

    «Ребенок, 2014 года рождения, был доставлен в реанимацию больницы Айтекебийского района. На помощь прибыли санавиацией врачи, но к сожалению 16 июня в 24.00 мальчик умер. Ребенок получил ожог дыхательных путей «, - сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Айгуль Куштаева.

    Напомним, 16 июня в поселке Енбек ту Айтекебийского района двое детей играли в салоне неисправной автомашины «Ваз 2106» во дворе дома. По невыясненной причине произошло возгорание автомашины, 7-летний мальчик успел выйти из горящей автомашины, а его 3-летний брат не успел.

    В настоящее время причины возгорания выясняются.



    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Актюбинская область
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