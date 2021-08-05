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Гибель мальчика в колодце: суд Нур-Султана вынес приговор

5 Августа 2021 10:37
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Гибель мальчика в колодце: суд Нур-Султана вынес приговор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Суд №2 Алматинского района Нур-Султана 3 августапровозгласил приговор по делу о гибели 13-летнего Багдаулета Омирхана. Трагический случай произошел зимой 2019 года: мальчик провалился в открытый колодец. Начальник службы канализации признан виновным в причинении смерти по неосторожности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

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На скамье подсудимых был начальник службы канализации ГКП на ПХВ «Астана су Арнасы» района Алматы В. Власенко.

Судом установлено, что 16 февраля 2019 года канализационный колодец, расположенный в наружных сетях самотечной канализации школы в жилом массиве Железнодорожный , состоящий на балансе ГКП на ПХВ «Астана су Арнасы», не был закрыт крышкой. Несовершеннолетний упал в указанный открытый колодец.

Таким образом, в результате бездействия виде преступной небрежности, вследствие ненадлежащего исполнения своих функциональных обязанностей подсудимого, наступила смерть несовершеннолетнего Б.Ш. Өмірхан.

Подсудимый Власенко в ходе досудебного производства и в суде не признал свою вину, однако она была доказана.

Прокурор просил признать подсудимого виновным по статье 104 части 1 УК, на основании статьи 77 части 1, пункт 2 УК и освободить его от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора.

Потерпевшая сторона не согласилась с прокурором и просила суд привлечь к уголовной ответственности помимо подсудимого и других должностных лиц предприятия с взысканием причиненного материального и морального ущерба.

Сторона защиты просила оправдать Власенко В.В. за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Какое решение принял суд:

Ранее 8 сентября 2019 года уголовное дело по ходатайству потерпевшей стороны в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства, было возвращено прокурору Нур-Султана для привлечения к уголовной ответственности других лиц.

Санкция статьи 104 части 1 УК (причинение смерти по неосторожности, относящиеся к неосторожному преступлению) предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.

В статье 77 части 1 пункте 2 УК прямо указано, что лицо, подлежит освобождению от наказания в связи с истечением срока давности, при осуждении после 2 лет за преступление небольшой тяжести.

Как было указано выше, это преступление относится к небольшой тяжести.

С учетом этого прокурор просил признать подсудимого виновным, но освободить от наказания.

Вместе с тем, прокурор просил суд удовлетворить исковые требования потерпевшей стороны в полном объеме, однако суд, учитывая отсутствие подтверждающих документов определяющих сумму причиненного материального ущерба, принял решение об оставлении гражданского иска на возмещение материального ущерба на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.

При этом суд на основании статьи 170 части 1, пункта 3 УПК признал за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и передаче вопроса о его размерах на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.

При этом, суд удовлетворил частично исковые требования потерпевшей о возмещении морального вреда и взыскал в пользу потерпевшей Чиникбаевой П.А.:

- с подсудимого Власенко В.В. 4 миллиона тенге;

- с гражданского ответчика ГКП на ПХВ «Астана су Арнасы» 6 миллионов тенге, приняв во внимание, что ранее гражданский ответчик в добровольном порядке после гибели несовершеннолетнего оказал материальную помощь семье в размере 2 300 000 тенге.

Следует отметить, что в ходе досудебного производства потерпевшая Чиникбаева П.А. отказалась от предложения гражданского ответчика обеспечить ее жильем и местом работы.

Приговором суда Власенко В.В. признан виновным, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Приговор в законную силу не вступил.


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#Нур-Султан   #Судебный процесс  
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