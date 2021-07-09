Гибель карасей в озере Карабек расследует Минэкологии

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - О массовой гибели рыбы в озере Карабек в Северо-Казахстанской области сообщило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ».

Как уточнили в Минэкологии, информация о гибели карася на озере Карабек поступила 3 июля от жителей Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

На водоем выехали представители Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, акимата Северо-Казахстанской области, Департамента экологии по Северо-Казахстанской области и Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

«В ходе осмотра на северо-восточном берегу водоема первоначально была установлена гибель 100 кг карася. В последующие дни продолжался сбор снулой рыбы, и на сегодня собрано и утилизировано 560 кг карася», - говорится в сообщении.

Специалистами ветеринарной службы и Департамента экологии отобраны пробы воды и тушек рыбы для проведения исследований.

Информация о причине гибели рыбы будет сообщена дополнительно после получения результатов исследования, пообещали в Минэкологии.

Справочно: озеро Карабек площадью около10 га находится близ села Бесколь Кызылжарского района. Видовой состав рыбы на данном водоеме – карась. Водоем не входит в перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения.

