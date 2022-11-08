Гибель иностранца-рабочего на строительном объекте в Талдыкоргане расследует полиция

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции расследуют гибель иностранца-рабочего на строительном объекте в Талдыкоргане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

6 ноября на одном из строительных объектов погиб рабочий. Выяснилось, что 24-летний парень разбился насмерть, упав по своей неосторожности с 4-го этажа строящегося здания. Погибший оказался иностранцем, приехавшим из соседней страны в качестве трудового мигранта.

Полиция инициировала по факту досудебное расследование, предусмотренное статьей 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ».



