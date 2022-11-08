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    19:50, 07 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Гибель иностранца-рабочего на строительном объекте в Талдыкоргане расследует полиция

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции расследуют гибель иностранца-рабочего на строительном объекте в Талдыкоргане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    6 ноября на одном из строительных объектов погиб рабочий. Выяснилось, что 24-летний парень разбился насмерть, упав по своей неосторожности с 4-го этажа строящегося здания. Погибший оказался иностранцем, приехавшим из соседней страны в качестве трудового мигранта.

    Полиция инициировала по факту досудебное расследование, предусмотренное статьей 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ».



    Теги:
    Жетысуская область Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС
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