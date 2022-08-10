10 Августа 2022 18:28

Гибель гвардейца во время бури: травмы и увечья получили еще 14 военнослужащих

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Во время бури в Алматинской области, когда погиб военнослужащий Национальной гвардии рядовой Алмас Шахимов, травмы и увечья получили еще 14 военнослужащих, из них трое военнослужащих по контракту. Им оказана медицинская помощь. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции в воинской части 5571, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Служебное расследование проводится в масштабе регионального командования. Военно-следственное управление, военная прокуратура тоже дадут свою оценку. Все будет открыто проверяться», - сообщил первый заместитель командующего региональным командованием «Оңтүстік» Бекайдар Казкеев.

Как проинформировал офицер, в этот день солдаты участвовали в полевом выходе оперативного назначения. Отрабатывалась слаженность работы подразделения, были ночные и дневные стрельбы, тактика действий – выполнение различных задач – охрана общественного порядка, работа в кризисных ситуациях техногенного характера. Всего в учениях участвовали 250 солдат.

Палатку устанавливали сами военнослужащие под руководством командиров. Она была российского производства. Перед отправкой в часть все палатки проверяются комиссией.

Бекайдар Казкеев подчеркнул, что во время трагического случая с военнослужащим Национальной гвардии рядовым Алмасом Шахимовым его командиры и начальники находились рядом, оказывали помощь.

«Металлическая конструкция разлетелась в радиусе 100-150 метров. Подчиненные мне докладывали, что некоторые автомобили чуть не перевернула сильная буря», - сказал офицер.