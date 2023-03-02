Гибель годовалого малыша расследуют в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Гибель годовалого малыша расследует полиция в Актобе. Согласно официальной экспертизе, малыш скончался от сердечной недостаточности. Но соседи и волонтеры сообщили, что мальчика и его четырехлетнего брата воспитывала пьющая мать. Детей, по их словам, она не кормила. При этом органы опеки и полиция о ситуации в этой семье знали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на astanatv.kz.

Первыми тревогу забили соседи. По их словам, мать переехала в этот дом около 6 лет назад. Трезвой её никогда не видели, женщина пьёт вместе со своими родителями, рассказывает соседка Анастасия Муромцева. В 2018 году у неё родился ребёнок, спустя 3 года еще один. Но за сыновьями женщина не следила. Малыши были истощенными, грязными и неухоженными.

Соседи вспоминают, что неоднократно вызывали опеку и полицию. Но они не реагировали. В октябре минувшего года жители соседних домов обратились за помощью к волонтёрам. Увиденное добровольцев повергло в шок.

«Она не кормила детей. Малыша она кормила сладкой водой. Мы развели смесь, начали кормить, она начала вырывать у меня из рук бутылочку и ребёнка, лишь бы я не покормила. У старшего мы спрашивали: ты кушал или нет? Он всегда говорил: нет. По детям видно, что они исхудалые, голодные, под глазами синева», - рассказала Екатерина Голотина, основатель волонтерского движения «Добро».

Детей определили в дом малютки, но там они провели всего неделю. Мальчиков забрал отец и вернул их пьющей матери. Позже, семья сменила адрес, и волонтёры долгое время не могли их найти. О том, что младший Вова скончался, узнали от неравнодушных граждан.

Мальчик умер 23 февраля. По словам матери, якобы, из-за пневмонии. Но проведенная экспертиза показала, что ребенок скончался от сердечной недостаточности. Полицейские начали досудебное расследование.

«По данному факту в отношении матери ребенка проводится досудебное расследование по статье 140 УК РК «Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Иная информация в рамках расследование уголовного дела разглашению не подлежит», - сообщила пресс-службу ДП Актюбинской области.

Похоронили маленького Вову только на четвертые сутки. Соседи говорят, пьяные родители были просто не состоянии заниматься похоронами ребенка. Погребение взяли на себя волонтеры и жильцы ближайших домов. Мать на кладбище не пришла, рассказывают очевидцы.

Кроме того, соседи сообщили новые подробности. Оказывается, в этой семье погибает уже второй ребёнок. «Пятеро было. Старший инвалид, он в «Умите», второй, Максим, в Яйсане, потом третий ребёнок, полтора месяца было, он умер, тоже так заболел, она пила. Потом Лёша, он в детдоме и вот, маленький, пятый был», - рассказала Анастасия Муромцева.

Если бы детей не вернули матери, трагедии можно было избежать, уверены волонтёры. Между тем, в отделе образования заявили, что женщина была лишена родительских прав на четверых детей, а вот у отца не было никаких ограничений. Поэтому ему позволили их забрать.

«Документы все были в порядке, отец нигде на учёте не состоял, был не судим, работал официально, постоянное место жительства имел», - отметил Мирас Тургамбаев, главный специалист отдела образования.

После смерти годовалого Вовы его старшего брата забрали в детский реабилитационный центр. Теперь рассматривается вопрос о лишении родительских прав и отца детей.