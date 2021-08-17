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Гибель экипажа Ил-112В подтвердили в России
17 Августа 2021 20:07
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МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился во вторник близ подмосковной Кубинки, погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»).
«По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева», - сказали в ОАК.
Как добавили в корпорации, ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших.
«В результате аварии каких-либо разрушений и жертв на земле нет. «Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы», - добавили в ОАК.
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