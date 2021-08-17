Гибель экипажа Ил-112В подтвердили в России

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился во вторник близ подмосковной Кубинки, погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»).

«По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева», - сказали в ОАК.

Как добавили в корпорации, ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших.

«В результате аварии каких-либо разрушений и жертв на земле нет. «Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы», - добавили в ОАК.