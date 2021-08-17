+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Гибель экипажа Ил-112В подтвердили в России

17 Августа 2021 20:07
Поделиться:
Гибель экипажа Ил-112В подтвердили в России

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился во вторник близ подмосковной Кубинки, погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
Что известно о крушении Ил-112В в Подмосковье
Самолет Ил-112В разбился под Москвой Куда могут полететь казахстанцы за рубеж Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана

Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»).

«По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева», - сказали в ОАК.

Как добавили в корпорации, ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших.

«В результате аварии каких-либо разрушений и жертв на земле нет. «Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы», - добавили в ОАК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Россия  
Поделиться:
Новости по теме
Что известно о крушении Ил-112В в Подмосковье
Самолет Ил-112В разбился под Москвой
Куда могут полететь казахстанцы за рубеж
Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана
Популярное
1 Локдаун выходного дня продлили в Алматы
2 Какие карантинные меры будут в школах Алматы
3 Ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Амангельды Сейтхан
4 Глава государства выразил соболезнования родным Амангельды Сейтхана
5 Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана
6 46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области
Читайте также
Двое рабочих отравились ядовитыми парами в техколодце в Костанае
890 тонн сена горело в этом году в ВКО
Локдаун выходного дня продлили в Алматы
Какие карантинные меры будут в школах Алматы
Ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Амангельды Сейтхан
Глава государства выразил соболезнования родным Амангельды Сейтхана
Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана
46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив