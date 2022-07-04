Гибель двух рабочих «Казфосфата» в Жанатасе будет расследовать спецкомиссия

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Обстоятельства гибели двух рабочих на фабрике в городе Жанатасе выяснит специальная комиссия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла на дробильно-сортировочной фабрике ГПК «Каратау», филиале ТОО «Казфосфат», одной из самых крупных компаний Жамбылской области.

1 июля 2022 года в полицию поступила информация о смерти двух работников в ТОО «Казфосфат». По данному факту начато досудебное расследование по статье 156 части 4 УК РК «Нарушение правил охраны труда». Назначены необходимые экспертизы, ведется следствие. По предварительной информации, пострадавшие и погибшие попали под жернова дробильной машины.

Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель генерального директора ТОО «Казфосфат» Ерсин Сариев, двое рабочих погибли. «Пострадавших нет», - уточнил спикер.

В областном управлении здравоохранения также подтвердили, что не было обращений за оказанием медицинской помощи со стороны сотрудников дробильно-сортировочной фабрики города Жанатаса.

По информации управления инспекции труда акимата Жамбылской области, создана специальная комиссия по расследованию.

«Приказом управления инспекции труда акимата Жамбылской области назначена комиссия для расследования данного несчастного случая. С понедельника, 4 июля, начнут расследование в Жанатасе, будут выяснять, кто и что нарушил», - сообщили в ведомстве.

В состав комиссии входит представитель пострадавшего работника и представитель работодателя для объективности расследования происшествия. Параллельно возбуждают дело и проводят свое расследование правоохранительные органы. Причины происшествия, а также круг виновных лиц, определяет государственный инспектор труда, председатель комиссии. После этого материалы передаются в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, принимают соответствующее процессуальное решение.

По трудовому законодательству на расследование несчастного случая предоставляется 10 дней, но можно продлить до 30 дней, в зависимости от степени сложности, пояснили в облуправлении инспекции труда.

Месяц назад, 7 июня, трагический случай с гибелью рабочего произошел в другом филиале компании «Казфосфат» - на заводе минеральных удобрений. На поступивший вызов о том, что работник ТОО «Казфосфат» получил серьезную травму, прибыла машина скорой помощи. Во время госпитализации пострадавший от полученной травмы скончался.