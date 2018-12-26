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Гибель двух детей в Актобе: причиной пожара могла стать духовка
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Причиной пожара в Актобе, где погибли 2 детей, могла стать включенная духовка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
Напомним, 25 декабря в Актобе произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного дома в 12 микрорайоне, в результате чего погибли двое малолетних детей.
Как сообщалось ранее, по предварительной версии причиной смерти детей стало отравление угарным газом.
По факту пожара проводится досудебное расследование. Назначены пожарно-техническая и все необходимые судебные экспертизы.
По предварительным данным, очаг распространения огня находился в кухне, источником огня стала духовая печь, оставшаяся включенной.
Полицейские просят не оставлять детей без присмотра и строго соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании бытовыми приборами.
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