Гибель Дениса Тена: в Астане и Алматы отменяют развлекательные мероприятия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Смерть известного казахстанского фигуриста Дениса Тена послужила причиной отмены развлекательных мероприятий в Астане и в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые гости, сообщаем, что все развлекательные мероприятия, запланированные на пятницу, субботу и воскресенье (20, 21, 22 июля) отменены по всей сети ТРЦ MEGA», - такое объявление вывесила администрация компании на официальной странице в Facebook.

Объявление сопровождено фотографией и цитатой погибшего чемпиона.

«Денис Тен: «Для меня семья - это все. Будь то внутри сферы деятельности - тренер, команда, с которой ты работаешь - они тоже становятся семьей. Я стал тем человеком, которым являюсь благодаря поддержке своих родителей. Изо дня в день я все больше осознаю их влияние на мою жизнь, на мое мировоззрение, на мой образ жизни. Думаю, что если все будут следить за своими поступками, стараться улучшить мир окружающий и внутри своих семей, внутри себя - общество станет намного счастливее». Мы будем помнить тебя, чемпион!» - гласит подпись под фото.

Солидарность в связи с трагедией выразили и в торгово-развлекательном центре Essentai Mall.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Дениса Тена, а также фанатам его творчества по всему миру. Скорбим все вместе. В связи с трагическими событиями администрация Esentai Mall отменяет концерт в рамках фестиваля Esentai Music Festival 21 июля», - говорится в официальном объявлении ТРЦ в Facebook.

Напомним, 19 июля в результате нападения автоворов Денис Тен получил ножевые ранения и позже скончался в больнице из-за большой кровопотери.

Сегодня был задержан один из двух подозреваемых в убийстве, который уже дал признательные показания.

ДВД Алматы распространил ориентировку на второго подозреваемого в убийстве фигуриста.