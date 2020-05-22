Гибель четырех детей в Аягозе: озвучены итоги проверки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На внеочередном заседании Межведомственной комиссии участники Национального превентивного механизма озвучили итоги проведения проверки по случаю гибели четырех воспитанников в Аягозском детском центре оказания специальных услуг. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Были выявлены дефекты оказания медицинской помощи именно в самом Аягозском детском центре оказания специальных услуг. Имеется лицензия на стационарную помощь, но при этом само здание не соответствует стандартам. Также врач-терапевт ведет прием и осматривает детей. Не имеется данных о том, что дети действительно осматриваются ежедневно. Документация не ведется и соответственно доказать, что дети были осмотрены, не представляется возможным. На сегодня проверка продолжается с привлечением независимых экспертов. По смерти детей следует отметить, что была недооценка состояния. Это повлекло за собой позднюю госпитализацию в межрайонную больницу. На этом уровне дефектов оказания медицинской помощи не было выявлено, потому что дети поступили в тяжелом состоянии с тяжелыми патологиями. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность», - рассказала вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова подчеркнула, что проверку учреждения вчера осуществляли участники Национального превентивного механизма.

«На сегодня имеются следующие замечания, которые высказали участники Национального превентивного механизма. Не учтена специфика деятельности центра. Во-первых, отсутствуют бассейны, которые необходимы детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Спортивный зал находится в подвале, где нет достаточной вентиляции и освещения. Оборудован инвентарем для взрослых, что лишает возможности заниматься маленьким деткам. Также нет адаптации для детей с особыми потребностями. Отмечено недостаточное количество спортивно-инвентарного оборудования для поддержания физического состояния здоровья воспитанников центров», - пояснила Эльвира Азимова.

Спикер отметила, что столовая расположена таким образом, что находится в проходном коридоре и дети отвлекаются на любые входящие и выходящие комиссии. Нет нормально оборудованных детских площадок для прогулки, нет пандуса, лифта для спускания детей со второго этажа на первый.

«В учреждении находятся 17 лежащих детей, двое из них госпитализированы. На сегодня они нуждаются в особом уходе. Контроль со стороны проверяющих органов ослаблен в связи с тем, что учреждение находится на отдаленном расстоянии - 150 км. По мнению участников Национального превентивного механизма, ведется недостаточная воспитательная работа. Отмечено недостаточное количество воспитательных мероприятий, которые бы учитывали факторы различного возраста детей. Дети не имеют возможности заявить о нарушении своих прав. Неясно, каким образом их права защищены и как они получают обратную связь. В целом участники Национального превентивного механизма пришли к выводу, что учреждение не соответствует своему профилю. Они выражают рекомендации о переводе самого учреждения в областной центр с учетом его специфики», - заключила уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

Как сообщалось, в городе Аягозе Восточно-Казахстанской области погибли четверо воспитанников детского центра оказания специальных социальных услуг. Более десяти детей из этого центра попали в инфекционную больницу с диагнозом «корь». У нескольких выявили еще и кишечную инфекцию, а четверо детей скончались.

В МВД взяли на контроль расследование причин смерти воспитанников детского центра оказания специальных социальных услуг в городе Аягозе Восточно-Казахстанской области. Досудебное расследование начато по части 4 статьи 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более людей).

Позже стали известны подробности гибели четверых воспитанников Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг.

Министерство труда и социальной защиты населения РК инициировало проведение комплексного анализа деятельности 113 медико-социальных учреждений. Поводом для проведения внеплановых проверок послужила смерть четырех воспитанников Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг.