Гибель 41 человека в авиакатастрофе в Шереметьево: установлена причина

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ», продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.

«У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия. Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно не при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других самолетов», - сказал он.

Краснов напомнил, что Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас он с адвокатом знакомится с материалами дела. По словам Краснова, Евдокимов имел специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов.

«Тем не менее, своими действиями, как установили наши сотрудники, создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна», - сказал замглавы СК. Он пояснил, что грубая посадка на полосу была произведена с превышением скорости и вертикальной перегрузкой. SSJ трижды подскакивал от взлетно-посадочной полосы, пока не подломились основные опоры шасси, что повлекло разрушение конструкции самолета с разливом и воспламенением топлива.

Адвокат Евдокимова Наталья Митусова сообщила, свою вину он не признает, находится под подпиской о невыезде.

Как передавал ранее Казинформ, пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево» 5 мая 2019 года. На борту было 78 человек вместе с экипажем. Первоначально говорилось о гибели 13 человек, затем была установлена гибель 41 человека.

Фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС