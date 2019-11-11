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Гибель 35-летнего мужчины расследуют в Петропавловске

11 Ноября 2019 10:02
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Гибель 35-летнего мужчины расследуют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске обнаружили труп мужчины возле теплотрассы по улице Крепостная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной версии, 35-летний житель Петропавловска погиб в результате несчастного случая», - прокомментировали в пресс-службе.

По неофициальной версии случившегося, мужчина упал в яму.

Минувшая неделя в Северо-казахстанской области отмечена чередой трагедий. Утонули два рыбака, в лесу обнаружили трупы молодых людей.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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