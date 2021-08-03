Гибель 12-летнего мальчика в столице прокомментировали в ДЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления гражданской обороны ДЧС г. Нур-Султана Ратбек Демеуберген прокомментировал гибель 12-летнего мальчика на водоеме в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Последний случай утопления был зафиксирован 30 июля. Три дня назад в районе улицы Сарайшык, под мостом в районе «Триатлон парка» утонул мальчик, 2009 года рождения. Надо сказать, что там представители нашей экстренной службы поставили знак, что купаться запрещено. 12-летний подросток не обратил на него внимания и трагически погиб. Поэтому призываем жителей и гостей города не допускать детей к самостоятельному купанию», - сказал Ратбек Демеуберген на информационной площадке акимата.

По его словам, с начала сезона в отношении лиц, не соблюдающих правила купания, заполнено 285 протоколов.

«На сегодня в отношении лиц, не соблюдающих правила безопасности купания, составлено 285 административных протоколов. Протокол составляется сотрудниками органов внутренних дел. По ст. 364, ст. 223, 440 Кодекса об административных правонарушениях, наложено 62 административных штрафа», - сообщил представитель ДЧС.

Всего, как сообщили в пресс-службе ДЧС, на водоемах столицы погибли 52 человека за пять лет.



