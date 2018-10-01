GGG занялся продвижением казахстанских боксеров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-чемпион мира WBA, WBC, IBF боксер Геннадий Головкин в Алматы рассказал о своем будущем в профессиональном боксе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он поблагодарил казахстанцев за горячую поддержку и за то, что просыпаются в воскресенье, чтобы посмотреть каждый бой Геннадия, болеют за него.

Прославленный спортсмен сообщил публике о том, с какой целью прибыл в Алматы.

«Мы будем помогать нашей молодежи становиться более известными, достигать целей, реализовывать мечты. Я считаю, что это реально. Мне приятно, что я могу приехать домой и найти тут единомышленников», - рассказал Геннадий Головкин.

GGG высказался о своей будущей карьере.

«Потенциальных соперников много. Мы будем рассматривать. Это не так легко. Я немного отошел от этого состояния, когда мы разговаривали за соперников, кто будет следующий, где и когда. Это все будет, но чуть позже»,- сказал Головкин.

Сколько еще Геннадий готов боксировать, он ответить затруднился.

«Нет определенного графика. Бокс - это опасный вид спорта. Один удар может поменять жизнь. Вы сами видели, сколько было случаев. Сейчас как я могу забегать вперед и говорить, что буду боксировать до 50, как Бернард Хопкинс. Мы на все смотрим здраво, правильно. Будет возможность, желание, мы будем боксировать»,- сказал Геннадий Головкин.

«Есть база, люди, которые помогают ребятам работать. Те ребята, которые сейчас тренируются, они только под моим присмотром. Я сейчас непрофессиональный тренер, я и моя команда делимся своим опытом»,- отметил Геннадий.

Знаменитый казахстанец высказался о названном в его честь физкультурном комплексе в Караганде и построенной им спортивной площадке в Майкудуке, в своем родном дворе.

«Я не хочу об этом говорить, если честно. То есть, я сейчас буду себя «гладить по голове»? Нет. То, что назвали ФОК моим именем, это здорово. По крайней мере, для развития, для нашей молодежи. 2-3 дня назад я был в Караганде, был в этом ФОКе. Ребят занимается очень много, у всех глаза горят, когда сюрпризом к ним приходишь, посещаешь их, у детей еще сильнее горят глаза, они видят наглядный пример, к чему стремиться. Это здорово», - сказал Геннадий Головкин.

Знаменитый боксер призвал спортсменов и бизнесменов поддерживать юных спортсменов.

Геннадий Головкин рассказал и о своей промоутерской деятельности. В данный момент у него есть промоутерская компания, которая зарегистрирована и лицензирована на территории США, которая представляет профессиональных боксеров - Али Ахмедова и Руслана Мадиева.

«Я считаю, что это талантливые парни, они хотят добиться больших успехов, реально смотрят на свои возможности, оценивают свои силы, хотят достичь высот, стать чемпионами - их мечта, мы помогаем реализовать ее. Их рейтинг хорош, это наши казахстанцы, что для меня важно. Помогают ребятам здесь те, с кем я тренировался раньше, я делюсь своим опытом, как старший товарищ, нет никаких афер. Думаю, что наш промоушн приведет еще больше ребят, будем развиваться», - сказал Геннадий Головкин.

С боксерами работает команда Головкина, в том числе Абель Санчес.

«Санчес работает с ребятами из GGG Promotion, надо считаться с опытом такого человека, мастерством, возможностями, которые у него есть в профессиональном боксе. Будем работать совместно, обкатывать, смотреть»,- рассказал Геннадий Головкин

Поводом приезда GGG в Алматы стало подписание соглашения о сотрудничестве с крупнейшей сетью бытовой техники о помощи казахстанским боксерам на пути к их мечте - выступлению на мировом профессиональном ринге. Компания поможет финансово, будет организовывать центры подготовки, помогать ездить на сборы, обеспечивать отбор через участие на вечерах бокса.

«Профессиональный бокс - травмоопасный. Поэтому мы берем уже опытных, зрелых спортсменов, не новичков, потому что я несу ответственность, в первую очередь, за их здоровье. Это не просто прийти и подраться, это опасно для здоровья. Думаю, мы найдем ребят, поможем развиться. Чтобы достичь определенных вершин, надо быть трудолюбивым»,- отметил прославленный казахстанец.

Те боксеры, кто проходит отбор и попадает в GGG Promotion, тренируются рядом с самим Геннадием, он максимально пытается передать свой опыт, проконтролировать их, помочь им.

«Я сам тренируюсь в Штатах. В Казахстане нет профессионального бокса. И если наши боксеры хотят добиться высокого уровня на профессиональном уровне, то есть, стать профессиональными боксерами, им желательно быть в этой сфере, где занимаются чемпионы, находиться в спаррингах с чемпионами, вместе с ними тренироваться. Мало, кто себе это может позволить. Если тренироваться только дома, нет возможностей, тех условий, которые нужны для достижения больших результатов в профессиональном боксе», - отметил Геннадий Головкин.