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GGG включили в список легенд

23 Августа 2020 10:24
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GGG включили в список легенд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Youtube-канал Rummy’s Corner перечислил выдающихся боксеров-средневесов, в числе которых оказался и 38-летний казахстанец Геннадий Головкин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Однако статусом «суперзвезды» все же наделили его главного соперника — мексиканца Сауля Альвареса.
«Многие великие легендарные боксеры на каком-то этапе карьеры выступали в среднем весе: Шугар Рэй Робинсон, Марвин Хаглер, Чарли Берли, Карлос Монсон, Гарри Греб — это лишь некоторые из них. Также еще недавно были Рой Джонс, Джеймс Тони и Бернард Хопкинс. А сейчас у нас есть суперзвезда Сауль Альварес и высокоуважаемый Геннадий Головкин. «Канело» — действующий чемпион WBA, Головкин — чемпион IBF, Джермалл Чарло — WBС, Деметриус Андраде — WBO», — отмечает Rummy’s Corner.




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