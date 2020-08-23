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10:24
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GGG включили в список легенд
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Youtube-канал Rummy’s Corner перечислил выдающихся боксеров-средневесов, в числе которых оказался и 38-летний казахстанец Геннадий Головкин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Однако статусом «суперзвезды» все же наделили его главного соперника — мексиканца Сауля Альвареса.
«Многие великие легендарные боксеры на каком-то этапе карьеры выступали в среднем весе: Шугар Рэй Робинсон, Марвин Хаглер, Чарли Берли, Карлос Монсон, Гарри Греб — это лишь некоторые из них. Также еще недавно были Рой Джонс, Джеймс Тони и Бернард Хопкинс. А сейчас у нас есть суперзвезда Сауль Альварес и высокоуважаемый Геннадий Головкин. «Канело» — действующий чемпион WBA, Головкин — чемпион IBF, Джермалл Чарло — WBС, Деметриус Андраде — WBO», — отмечает Rummy’s Corner.
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