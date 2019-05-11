Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 25 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

GGG раскрыл детали последнего разговора с Санчесом

11 Мая 2019 11:28 342
Поделиться:
GGG раскрыл детали последнего разговора с Санчесом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин сказал, что его расставание с прежним тренером Абелем Санчесом прошло без каких-либо конфликтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

Зачем GGG смотрел бой Канело и Джейкобса - откровение экс-чемпиона
Сколько миллионов долларов Головкин принес DAZN Видео с первых тренировок под руководством Бэнкса представил​ Геннадий Головкин

GGG и Абель не смогли договориться по финансовой части - по словам Санчеса, Головкин настаивал на резком сокращении тренерских выплат. После объявления о прекращении совместной работы специалист назвал бывшего подопечного жадным и неблагодарным.

- После твоего ухода Абель много о тебе наговорил. Что ты об этом думаешь?

- Это дела Абеля. Я помню наш последний разговор. Я позвонил и сказал: «Абель, большое спасибо за все. Я уважаю вас, вы отличный тренер и многому меня научили. Огромное спасибо, - ответил в беседе с журналистом Крисом Мэнниксом Геннадий.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Головкин, Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив