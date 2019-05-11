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GGG раскрыл детали последнего разговора с Санчесом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин сказал, что его расставание с прежним тренером Абелем Санчесом прошло без каких-либо конфликтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
GGG и Абель не смогли договориться по финансовой части - по словам Санчеса, Головкин настаивал на резком сокращении тренерских выплат. После объявления о прекращении совместной работы специалист назвал бывшего подопечного жадным и неблагодарным.
- После твоего ухода Абель много о тебе наговорил. Что ты об этом думаешь?
- Это дела Абеля. Я помню наш последний разговор. Я позвонил и сказал: «Абель, большое спасибо за все. Я уважаю вас, вы отличный тренер и многому меня научили. Огромное спасибо, - ответил в беседе с журналистом Крисом Мэнниксом Геннадий.
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