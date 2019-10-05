«GGG, алға!» - юные карагандинские спортсмены провели флешмоб в поддержку Головкина

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 6 октября на знаменитой нью-йоркской арене Madison Square Garden знаменитый на весь мир карагандинец Геннадий Головкин проведёт бой с украинцем Сергеем Деревянченко. На кону схватки стоит звание чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

В преддверии этого важного поединка в карагандинском спортивном комплексе имени Геннадия Головкина побывал заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев, где начинающие спортсмены провели флешмоб в поддержку GGG.

Вице-премьер поддержал воспитанников спорткомплекса и пожелал, чтобы наш земляк в очередной раз прославил Казахстан, пожелал ему громкой победы, а родителям - уделять больше внимания физическому и духовно-нравственному воспитанию детей.





«Мы все болеем за него, желаем удачи и победы. В очередной раз Геннадий должен доказать, что он один из лучших боксёров мира. Отрадно, что ваши дети занимаются спортом. Если они будут вовлечены в спорт, искусство, посещать различные кружки и секции, то будут здоровыми, воспитанными, образованными, а самое главное - не станут совершать правонарушения. У нас достаточно много спортивных и культурных объектов. Нужно их максимально использовать, массово вовлекать молодёжь в здоровый образ жизни. А родители должны способствовать этому», - сказал Б. Сапарбаев в ходе общения с родителями юных карагандинцев.





Вице-премьер осмотрел залы тяжёлой атлетики, борьбы, баскетбола и плавательный бассейн. Своё мастерство здесь совершенствуют 1 500 детей, в том числе из многодетных семей и воспитанники детских домов. Все тренировки бесплатные. Объект содержится на бюджетные средства.









О перспективах карагандинского бокса рассказал призёр Олимпийских игр 2004 года Серик Елеуов. В этом виде спорта сегодня в области действуют более 30 секций, в которых занимаются около 3 000 человек.





Большие надежды подаёт тяжелоатлет Артём Антропов - он уже стал двукратным чемпионом мира, чемпионом Азии среди юниоров. Сейчас он готовится к чемпионату Азии, который пройдёт в Пхеньяне.





В ходе беседы с юными боксёрами Бердибек Сапарбаев пожелал карагандинцам успехов на спортивном поприще.

«Прославляйте Казахстан. Пусть в честь вас всегда поднимается наш флаг и звучит гимн», - заключил он.







