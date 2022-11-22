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Героизм пожарного Аскара Забикулина будет служить примером - Премьер-Министр РК

22 Ноября 2022, 11:32
Героизм пожарного Аскара Забикулина будет служить примером - Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов выразил соболезнования родным и близким погибшего в Астане пожарного Аскара Забикулина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на заседании Правительства хочу выразить соболезнования родным и близким столичного пожарного Аскара Забикулина, который погиб при несении служебного долга в результате получения сложной травмы. Его имя останется в памяти народа, а героизм будет служить примером», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

20 ноября в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар Забикулин участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября. Во время пожара пострадал и второй пожарный. По факту пожара в Астане проводится служебное расследование. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных. Семья Аскара Забикулина получит трехкомнатную квартиру. Одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.


Фото: gov.kz


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