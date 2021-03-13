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    19:48, 12 Март 2021 | GMT +6

    Героин в особо крупном размере изъят у 18-летнего костанайца

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Героин весом более 130 грамм изъят у 18-летнего костанайца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности управления полиции Костаная в городе Тобыле задержан местный житель, у которого изъято наркотическое средство «героин» в особо крупном размере.

    «В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в городе Тобыле Костанайского района у мужчины в ходе личного досмотра в кармане куртки в пачке из под сигарет обнаружен и изъят героин весом 9,2 грамма. При проведении следственных мероприятий в спальне жилого дома обнаружено и изъято 7 полиэтиленовых свертков с героином весом 125,3 грамма, находящихся в пластиковой банке», - сообщили в областном департаменте полиции.

    Общий вес героина составил более 130 грамм или так называемых 450 доз. Как оказалось, эти 130 граммов стоят почти 2 миллиона тенге.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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