Героин в особо крупном размере изъяли полицейские у жителя Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2023» в Таразе задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Оперативно-розыскные мероприятия проведены сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при координации прокуратуры города. В ходе личного обыска в кармане брюк подозреваемого обнаружено 6 свертков, при обыске дома – 10 еще свертков. Итого 1,065 грамма героина. – «Задержанный дал признательные показания. По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет», – сообщил начальник управления борьбы с наркопреступностью департамента полиции Алим Бажикбаев.