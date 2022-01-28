Героин в крупном размере изъяли у 54-летнего костанайца

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полиция Костаная задержала подозреваемого в хранении наркотиков - героина весом более 26 граммов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» по ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

54-летний костанаец хранил наркотики на съемной квартире.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли четыре полиэтиленовых пакета с камнеобразным веществом бежевого цвета в шкафах прихожей и кухни. Согласно результатам экспертизы изъятое вещество - героин.

По факту начато досудебное расследование по статье 296 ч.4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере»,- прокомментировали в департаменте.

В полиции также напомнили, что ранее сотрудники по противодействию наркопреступности изъяли у костанайцев полкилограмма героина, расфасованного в 36 свертках - разовых дозах.

«С начала года полицейскими выявлено 20 правонарушений, связанных с наркотиками, из незаконного оборота изъято более трех килограммов различных наркотических средств»,- подытожили в ведомстве.