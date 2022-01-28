Героин в крупном размере изъяли у 54-летнего костанайца
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полиция Костаная задержала подозреваемого в хранении наркотиков - героина весом более 26 граммов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» по ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
54-летний костанаец хранил наркотики на съемной квартире.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли четыре полиэтиленовых пакета с камнеобразным веществом бежевого цвета в шкафах прихожей и кухни. Согласно результатам экспертизы изъятое вещество - героин.
По факту начато досудебное расследование по статье 296 ч.4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере»,- прокомментировали в департаменте.
В полиции также напомнили, что ранее сотрудники по противодействию наркопреступности изъяли у костанайцев полкилограмма героина, расфасованного в 36 свертках - разовых дозах.
«С начала года полицейскими выявлено 20 правонарушений, связанных с наркотиками, из незаконного оборота изъято более трех килограммов различных наркотических средств»,- подытожили в ведомстве.
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