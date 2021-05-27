Героин на восемь млн тенге изъяли у жителя Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередную крупную партию наркотиков выявили жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе санкционированного обыска по месту проживания 46-летнего жителя Тараза обнаружили и изъяли наркотическое средство «героин» общим весом 210 граммов 370 миллиграммов.

«Задержанный мужчина ранее судим за содержание притона для употребления наркотических средств, - рассказали в ведомстве, - он занимался сбытом наркотического средства «героин». Стоимость изъятого в его спальной комнате героина на черном рынке составляет около 8 миллионов тенге».

По этому факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта). За подобное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества.

Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания города Тараз.

Напомним, ранее в районе автовокзала города Тараза жамбылские полицейские остановили автомашину «Mazda» под управлением 55-летнего жителя Туркестанской области. В салоне автомашины было обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана высушенная» общим весом 6 килограммов 655 граммов. Задержанному грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

На автодороге возле села Акшолак был остановлен автомобиль «Mercedes-Benz», за рулем был 48-летний житель города Тараза. В ходе обыска было обнаружено и изъято пять целлофановых свертков с наркотическим средством «героин» общим весом 1,73 грамма.

По статистике правоохранительного ведомства, в минувшем 2020 году на территории Жамбылской области выявлено 815 наркоправонарушений. Это сбыт наркотических средств, факты хранения наркотиков в особо крупных размерах, контрабанда наркотиков, пропаганда наркотических средств путем нанесения граффити-надписей, культивирование наркосодержащих растений. Из незаконного оборота изъято 3,2 тонны различных наркотических средств, что на 284 кг больше, чем в 2019 году. Кроме того, путем вспахивания, выкашивания, сжигания и применения гербицидов на площади более 250 га земли в Жамбылской области уничтожено более 50 тонн дикорастущей конопли.

Оперативно-розыскные мероприятия по профилактике наркоправонарушений на постоянной основе проводятся правоохранительными органами на территории Жамбылской области.