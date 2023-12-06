Героин на сумму более 8 млн евро изъяли у двух мужчин в Ирландии

Двум мужчинам были предъявлены обвинения после того, как в аэропорту Дублина у них изъяли 60 кг героина и самолет, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Легкий самолет был перехвачен и позже изъят в пятницу в аэропорту Уэстон, сообщает ирландская вещательная компания RTE.

Это произошло после обнаружения 60 кг героина, упакованного вакуумным методом, стоимость которого оценивается на сумму более 8 млн евро.

Мужчины в возрасте около 40 и 60 лет были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Полиция Ирландии заявила, что расследование инцидента продолжается.