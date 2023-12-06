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    03:21, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Героин на сумму более 8 млн евро изъяли у двух мужчин в Ирландии

    героин
    Фото: GARDA SÍOCHÁNA

    Двум мужчинам были предъявлены обвинения после того, как в аэропорту Дублина у них изъяли 60 кг героина и самолет, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Легкий самолет был перехвачен и позже изъят в пятницу в аэропорту Уэстон, сообщает ирландская вещательная компания RTE.

    Это произошло после обнаружения 60 кг героина, упакованного вакуумным методом, стоимость которого оценивается на сумму более 8 млн евро.

    Мужчины в возрасте около 40 и 60 лет были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

    Полиция Ирландии заявила, что расследование инцидента продолжается.

    Теги:
    Наркотики Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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