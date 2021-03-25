КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Героин на 24 млн тенге обнаружили у двух наркосбытчиков в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции ликвидирован канал поставки на территорию области наркотического средства «героин». Задержаны в городе Нур-Султан с поличным ранее судимый за кражу 37-летний житель пристоличного района Акмолинской области и 58-летняя столичная жительница, уже имевшая в прошлом судимость за сбыт наркотиков.

В ходе личного обыска у женщины в нательном белье обнаружено 595 грамм героина. Данный наркотик предназначался для дальнейшей передачи второму задержанному и реализации на территории Акмолинской области. При обыске дома задержанной, были изъяты денежные средства, электронные весы, инъекционный шприц с жидкостью бежевого цвета и полиэтиленовый пакет с 845 граммами героина.

«Всего из незаконного оборота изъято 1440 грамм героина, более пяти тысяч разовых доз героина, это около 24 миллионов тенге от розничных продаж «белой смерти» на черном рынке, – отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области Мейрам Жапбасов. - В настоящее время проводятся следственные действия по ст. 297 ч.3 УК РК «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с целью сбыта», санкцией которой предусмотрено лишение свободы от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В отношении задержанных избрана мера пресечения – арест».



