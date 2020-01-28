Героин на 1,5 тысячи доз изъят полицейскими в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Наркополицейскими Северо-Казахстанской области ликвидирован канал сбыта героина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

За сбыт этого наркотика в особо крупном размере задержана местная жительница, ранее судимая за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сбытчица вела обособленный образ жизни, наркотики реализовывала узкому кругу лиц по предварительной договоренности. Во время задержания подозреваемая пыталась скрыться.

При обыске ее дома изъято около 300 граммов героина, это более 1,5 тысячи доз.

Задержанная водворена в следственный изолятор, в отношении нее начато досудебное производство по статье 297 части 3 Уголовного кодекса – «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Изъятый героин в особо крупном размере оценивается в 3,5 миллиона тенге.



