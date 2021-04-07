Героин и оружие обнаружили в доме пенсионера в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Героин и оружие нашли в доме жителя Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий провели контрольный закуп героина весом 1,9 гр у жителя Актау.

Полицейские задержали 66-летнего пенсионера. В его доме также были найдены 32 грамма героина, два пистолета и три ножа кустарного производства. А в холодильнике у мужчины обнаружили пять килограммов рыбы осетровых пород.

Кроме того, в строящемся доме подозреваемого выявили 60-летнего гражданина Узбекистана, не имеющего документов. При проведении розыскных мероприятий в доме были найдены пистолет и нож кустарного производства.