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    14:34, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Героин и оружие обнаружили в доме пенсионера в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Героин и оружие нашли в доме жителя Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий провели контрольный закуп героина весом 1,9 гр у жителя Актау.

    Полицейские задержали 66-летнего пенсионера. В его доме также были найдены 32 грамма героина, два пистолета и три ножа кустарного производства. А в холодильнике у мужчины обнаружили пять килограммов рыбы осетровых пород.

    Кроме того, в строящемся доме подозреваемого выявили 60-летнего гражданина Узбекистана, не имеющего документов. При проведении розыскных мероприятий в доме были найдены пистолет и нож кустарного производства.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Мангистауская область
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