Герои сказок, сакральные места Казахстана: молодой стартапер создает барельефы для детей

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – Молодой предприниматель Жанат Какимов участвует в летнем образовательном лагере «Зерен-2019». Он разрабатывает проект «Детские наборы для изготовления и росписи барельефов из гипса». О реализации данного проекта автор рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Жанат Какимов работает в лагере вместе с командой в составе 5 человек. Они дальше совершенствуют разработанный проект, для того чтобы заинтересовать им маленьких детей.

«Я из Северо-Казахстанской области, города Петропавловска. Занимаюсь предпринимательством, а также являюсь студентом СКГУ имени М. Козыбаева по специальности «Финансы». Вместе с тем учу школьников и студентов основам предпринимательства. Подал заявку на «Зерен-2019». С участниками команды познакомились на второй день лагеря. Так начали разрабатывать проект под названием «Детские наборы для изготовления и росписи барельефов из гипса» на тему «Достопримечательности Казахстана», в том числе «Сакральные места Северо-Казахстанской области», «Герои сказок и эпосов», а также изучение казахского алфавита на латинице. Мы планируем дальше расширяться», - рассказал автор проекта Жанат Какимов.

Участник более подробно рассказал о детском наборе. Так, в состав набора входят: пакетик с гипсом, краски, кисточка, инструкция, магнит. Разработчик уточнил, что гипс будет медицинским.

«Дети под наблюдением взрослых размешивают гипс с водой до однородной массы. Заливают полученную массу в специальную формочку (форма входит в набор). Когда гипс застывает, получится отпечаток, к примеру, одна из достопримечательностей нашей страны. Пока дети ждут, когда барельеф затвердеет, знакомятся с местом или героем, изображённым на барельефе. А после, как барельеф затвердел, ребёнок вынимает его из формочки и начинает разукрашивать красками», - пояснил молодой стартапер.

По его словам, такая работа развивает воображение и мелкую моторику рук у детей.

«Думаю, это занятие довольно интересное для ребенка. К примеру, ребенок, «заливая» Алдара Косе, может прочитать сказку о нем. Он уже будет иметь представление о герое», - отмечает он.

Как рассказал Жанат Какимов, планируется сначала сделать всех героев сказок и эпосов казахского народа, а потом уже и зарубежных. Он также поделился, когда планируется выход его разработки на рынок.

«У проекта разные направления – достопримечательности республики, герои сказок, изучение языков. Мы сделали только презентацию. Если нам удастся получить грант, думаю, намного быстрее реализуем данный проект. А если нет, в любом случае, запускаться мы будем. Ребята уже готовы», - добавил студент.

Цель проекта, как отметил Жанат, - дать знания об истории и культуре казахского народа, воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма, организовать и разнообразить досуг ребенка дома, в детском саду, в школе. Набор предназначен для детей с 3 до 12 лет.

Напомним, республиканский образовательный молодежный летний лагерь «Зерен-2019» организован по инициативе Министерства информации и общественного развития РК и реализуется в рамках Дорожной карты по проведению Года молодежи в Казахстане. Цель лагеря – обучить молодых людей запуску реально действующих, устойчивых, социально ориентированных бизнес-проектов во всех регионах Казахстана.

«Зерен-2019» призван помочь молодежи самореализоваться и повысить доступ, в частности, сельской молодежи к экономическим и социальным лифтам. Стать участником Zeren Camp мог каждый желающий гражданин Казахстана и других стран в возрасте от 18 до 29 лет. Весь период пребывания разделен на 3 сезона. В каждом сезоне определено по 200 участников. Проживание и обучение в лагере обеспечены за счет организаторов. Первый заезд прошел в период с 3 по 11 июля, второй заезд - с 13 по 21 июля, третий – с 23 по 31 июля.

7 июля министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев посетил республиканский образовательный молодежный летний лагерь «Зерен-2019», где пообщался с участниками первого заезда и ознакомился с бизнес-идеями молодых предпринимателей.