НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Герои сказки «Белоснежка и семь гномов» ожили на сцене «Астана Опера». Прославленный хореограф Дюла Харангозо впервые в Казахстане поставил балет на знаменитую историю о прекрасной принцессе-сироте и злой мачехе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Два дня – 19 и 20 ноября – взыскательная публика стоя аплодировала мастерству столичных артистов балета, а также венгерской постановочной команде, которой, без сомнения, удалось погрузить и детей, и взрослых в удивительный мир волшебства.

Сказка была создана братьями Гримм в 1812, а затем этот сюжет стали широко использовать в различных жанрах: в живописи, позже – в кино и театральных постановках, а в 1956 году балетмейстер Татьяна Гзовская поставила в Берлинском балете спектакль «Белоснежка» на музыку В.А. Моцарта. После нее к знаменитой истории обращались также Генрих Майоров, Анжелен Прельжокаж и многие другие хореографы.

В начале 2000-х годов в венгерской столице состоялась громкая премьера балета «Белоснежка и семь гномов» в постановке Дюлы Харангозо на музыку Тибора Кочака. Спектакль имел колоссальный успех и был показан уже более 150 раз. Сегодня это один из наиболее часто ставящихся балетов нашего времени, который по инициативе художественного руководителя балетной труппы Алтынай Асылмуратовой, украсил репертуар «Астана Опера».

Зрелищность декораций и костюмов привлекла внимание аудитории, балетоманы же высоко оценили сложные вариации, туры, коды, дуэты и сольные номера артистов, в основе которых лежала классическая хореография с современными элементами. Непростой, почти акробатической партией в этом балете считается – Охотник (Олжас Тарланов и Айбар Токтар) и технически виртуозной – гном Простак (Султанбек Гумар, Бейбарыс Акарыс). Артисты достойно справились с поставленными перед ними задачами.

В партии Белоснежки хореограф сделал акцент на актерское мастерство, ведущая солистка балета Аделина Тулепова и Мадина Басбаева показали свою очаровательную героиню тонко, эмоционально, завоевав сердца зрителей. Очень колоритными и эффектными получились партии Королевы (Анель Рустемова, Гаухар Усина) и Ведьмы (Куат Карибаев и Ильдар Шакирзянов). Артисты колдовали, перевоплощались и делали все, чтобы темные силы одержали верх над добром. Но Принц (Далер Запаров и Данияр Жуматаев) разорвал действие злых чар и разбудил Белоснежку.

Энергичная музыка, вобравшая в себя фольклорные, классические и современные истоки, была филигранно исполнена Симфоническим оркестром «Астана Опера» под руководством дирижера-постановщика Армана Уразгалиева.

Убранство сцены было таким завораживающим, что публика не скрывала своего восторга. Декорации сценографа Кентавра напоминали страницы сказочной книги, листая которые, зрители восхищались тронным залом, огромным говорящим зеркалом, опушкой леса с порхающими бабочками, алмазной шахтой, светящейся разными огнями, и уютным домом гномов в два этажа.

Костюмы всем с детства знакомых героев отражали их характеры, они были яркие и запоминающиеся. В наряде Белоснежки художник Рита Велих подчеркнула ее юность и свежесть, используя праздничный белый цвет в свадебном платье. Хладнокровность Королевы была выражена темной палитрой ее нарядов. Костюмы гномов были очень продуманными, но больше всего впечатлял их сложный грим.

Премьера прошла на одном дыхании, взрослые вместе с детьми были счастливы увидеть любимую сказку в прекрасном исполнении балетной труппы «Астана Опера». Спектакль поставили при содействии Министерства культуры и спорта, и без сомнения, теперь он будет собирать полные залы.